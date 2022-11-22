У понеділок, 21 листопада, Рівненсько-Волинська єпархія позбулась зросійщених церковних термінів. Натомість віряни знайшли милозвучні українські відповідники.

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Якими словами замінили звертання

За словами єпископа Гавриїла, у Рівненсько-Волинській єпархії відтепер не буде ані "рабів Божих", ані "матушок". Він зазначив, що такі є в Московській Церкві.

Натомість єпархія використовуватиме звертання "діти Божі" та "матінки". Такі відповідники підібрали згідно з давньою українською православною традиції.

Зауважте! На Рівненщині СБУ проводить контррозвідувальні заходи на території Корецького Свято-Троїцького монастиря, жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ. Ці заходи відбуваються в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

Обшуки єпархій УПЦ по Україні: що відомо

13 листопада спалахнув черговий скандал навколо Києво-Печерської лаври. Мережею розлетілося відео, на якому можна було побачити, що у храмі моляться як за країну-агресорку, так і за окупантів.

Невдовзі у Києво-Печерській лаврі визнали, що пісню про "матушку-Русь" таки співали. Намісник Києво-Печерської лаври Павло зазначив, що ця пісня – не богослужбовий піснеспів, а світський. Водночас він зауважив, що до зібрання Собору лаври отець Захарій, який і був причетний до скандалу, відсторонений від служіння літургії.

22 листопада до Києво-Печерської лаври навідалися співробітники СБУ. На території лаври проводять контррозвідувальні заходи. Сама операція відбувається у рамках протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій країні.

Крім того, СБУ нещодавно повідомила про нові підозри митрополиту на Вінниччині, який виправдовував російську агресію. Як зазначають, очільник єпархії готував пропагандистські листівки, в яких виправдовував збройну агресію Росії і тимчасову окупацію східних та південних районів України.

Посіпака Путіна Дмітрій Пєсков відреагував на обшуки в лаврі. За його словами, це можна розглядати як чергову ланку в "сукупності цих військових дій" проти російського православ'я.

Більше про це – деталі обшуку Києво-Печерської лаври 22 листопада: дивіться відео