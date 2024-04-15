"Близость" епископа УПЦ МП Никиты и 17-летнего парня: суд признал, что это была клевета

Суд признал неправдивой информацию о том, что епископа УПЦ Никиту "застали в момент физической близости с 17-летним парнем" во время обысков СБУ. Издание "Левый берег", которое первым распространило эту новость, теперь должно заплатить моральную компенсацию священнослужителю.

Об этом говорится в решении Шевченковского районного суда в Киеве от 2 апреля. Речь идет об обысках на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ в ноябре 2022 года. Через месяц после этого стало известно, что священник подал на издание в суд.

Смотрите также "Пересмеивались в алтаре": священники УПЦ МП отказались молиться на похоронах погибшего героя

Что известно о решении

Суд признал клеветой информацию о том, что епископ УПЦ МП Никита имел "близость" с подростком в момент, когда к нему с обысками наведалась Служба безопасности.

Признать недостоверной информацию, размещенную и распространенную интернет-изданием "Левый берег" в публикации, а именно информацию следующего содержания: "...во время обыска сотрудники СБУ застали в момент физической близости секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП с 17-летним парнем, поющим в местном хоре,

– говорится в решении.

При этом издание "Левый берег" должно выплатить епископу Никите моральный ущерб в виде 10 тысяч гривен. Также 20 тысяч гривен должна компенсировать и шеф-редактор Соня Кошкина. К суммам также добавляется судебный сбор, что в обоих случаях составляет чуть более 2 тысяч гривен.

Также издание и его шеф-редактор обязаны опровергнуть опубликованную информацию в течение 15 дней со дня вступления решения суда в законную силу.

Обыски в УПЦ МП

Как отмечалось тогда, в ходе обысков был обнаружен российский паспорт у главного местного иерарха, митрополита Черновицкого и Буковинского Мелетия. Также разоблачена переписка руководителей епархии со своими московскими кураторами, в которых они получают "методички". После обысков Мелетий сбежал в Россию

СБУ продолжает операцию по обезвреживанию российских "агентов в рясах" на территории Украины. Так, недавно правоохранители пришли с обысками к стороннику "русского мира" протоиерея Николая Данилевича. Тот выступал против предоставления Томоса ПЦУ, а также оправдывает вооруженную агрессию России.

Как отметил председатель СБУ Василий Малюк, уже 23 священника УПЦ МП получили судебные приговоры. В суде их признали виновными не только в государственной измене, но и разжигании межрелигиозной вражды и других преступлениях. Насчитывается 37 подозрений и более 80 уголовных производств