Украинский FPV-дрон убил российского пропагандиста Еремина на Запорожье

Украинская "птичка" проделала замечательную работу. На Запорожье "демобилизовали" кремлевского пропагандиста Еремина.

О "горькой" потере сообщило пропутинское издание "Известия", в котором работал Семен Еремин с 2017 года.

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На "военкора" упал боеприпас

Там в СМИ отметили, что пропагандист выполнял роль "военкора". Он получил несовместимые с жизнью ранения, после того, как на него FPV-дрон сбросил боеприпас.

Известно, что в это время Еремин снимал репортаж на территории оккупированного Запорожья.

Российские медиа пишут, что Еремин был одним из лучших военных корреспондентов в стране. Пропагандист снимал лживые сюжеты в различных зонах боевых действий. Среди них – Мариуполь, Азовсталь, Марьинка.

Главной задачей так называемого корреспондента была дискредитация украинской армии.

17 апреля "Известия" выпустили последний репортаж Еремина. В телеграм-канале издания его опубликовали ночью 18 апреля. Где и когда снято видео, не раскрывается.

Семен Еремин "освещал" боевые действия в Украине с начала полномасштабной войны в феврале 2022 года.

Еще один пропагандист попал в ад / Фото росСМИ

Кто уже заждался Еремина: что известно

Запорожье стало последним пристанком также и для корреспондента пропагандистского канала "Россия 24" Бориса Максудова.

В минобороны страны-агрессора говорили, что по группе российских журналистов якобы ударили с дрона, когда они как раз освещали обстрелы. Сообщили и о ранении Максудова, однако отметили, что, мол, жизни путиниста ничего не угрожает.

Однако впоследствии стало известно, что Максудова таки хорошо "задело", поскольку он умер по дороге во временно оккупированный Джанкой.

Не повезло также и другому фанатику кремлевского режима – "военкору" Ростиславу Журавлеву. Он попал под обстрел вместе с группой коллег в районе Пятихаток Запорожской области.