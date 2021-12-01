Ермак говорит, что Ахметова пока рано называть олигархом

Андрей Ермак прокомментировал заявление президента о государственном перевороте. Он, в частности, высказался о Ринате Ахметове и антиолигархическом законе.

Ермак убежден, что у Зеленского были серьезные основания вспоминать о подготовке госпереворота. Эти основания по сотрудничеству с международными партнерами уже изучают правоохранители.

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Ермак: Неправильно сейчас называть кого-то олигархом

По словам главы ОП, когда президент назвал фамилию одного из крупных бизнесменов (Ахметова – 24 канал), то подчеркивал, что человека пытаются "втянуть в эту историю". Ермак заметил, что говорится о богатом человеке. Впрочем, неправильно называть кого-то олигархом. Мол, сделать это можно будет не менее чем через 6 месяцев. В это время завершится формирование соответствующего реестра.

Отметим, что накануне Зеленский сделал громкое заявление. Он утверждал, что Рината Ахметова хотят "втянуть в войну против Украины". Мол, к началу декабря планировался государственный переворот и для этого должны были привлечь миллиард долларов.

Закон о деолигархизации: коротко

Парламент окончательно одобрил его 23 сентября. Соответствующее решение было поддержано 279 нардепами. Против выступали 54, воздержались – 17. В начале ноября документ подписал президент Зеленский.

Закон устанавливает четкие критерии для определения олигархов и должен ограничить их влияние на экономическую жизнь Украины. Также в нем содержатся требования к прозрачности контактов чиновников с ними.

Закон устанавливает единые правила, – Ермак

Кроме того, Ермак сказал, что даже очень богатый человек может не быть олигархом. Мол, в истории есть немало случаев, когда такие люди пытались использовать свои ресурсы, чтобы управлять страной. К примеру, "покупать" политиков, министров или депутатов. А также использовать СМИ, часто убыточный бизнес, как рычаги влияния.

Только наличие двух этих обязательных факторов – влияния на политику и на СМИ – делает богатого человека олигархом,

– подчеркнул руководитель ОП.

И добавил, что 6 месяцев достаточно, чтобы все, кто не считают себя таковыми, имели возможность защитить свою позицию. Ведь для этого у них огромные ресурсы и команды лучших юристов. Ермак заверил, что новый закон не направлен против конкретных людей. "Он устанавливает единые правила для крупного бизнеса. Они должны приблизить нас к демократическим стандартам развитых стран. Большому бизнесу должно быть удобно и выгодно развиваться в Украине", – подытожил он.