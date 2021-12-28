Ермак говорит с Салливаном несколько раз в неделю, – Маркарова о тесном сотрудничестве со США

Оксана Маркарова заявила, что Украина и США находятся в очень активных переговорах. В частности государства обсуждают и координируют все действия.

Переговоры проходят постоянно

Активные переговоры проходят на линии главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака и советника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана. Об этом госпожа посол Украины заявила в интервью.

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Переговоры проходят иногда несколько раз в неделю. Идет постоянная работа между министром Дмитрием Кулебой и госсекретарем Энтони Блинкеном как на рабочем уровне, так и в рамках Комиссии стратегического партнерства,

– подчеркнула дипломатка.

Она отметила, что стороны ищут варианты для эффективного диалога с Россией.

Что известно о коммуникации Ермака и Салливана

26 ноября Ермак и Салливан по телефону обсудили стягивание российских войск к границе Украины. Политики согласились, что Киев и Вашингтон должны продолжать дипломатические усилия для деэскалации напряженности. Советник Байдена также подтвердил непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности нашей страны.

2 декабря Ермак и Салливан снова общались. Руководитель ОПУ отметил, что разговор был дружеский и продуктивный. Чиновники обсудили актуальные политические вопросы. Кстати, Салливан подчеркнул, что очень ценит постоянную коммуникацию с украинским коллегой, а также "качественно новый уровень сотрудничества между США и Украиной".

Россия стянула войска к границе Украины: коротко

Сейчас у наших границ дислоцируются 122 тысячи вражеских армейцев. По данным разведки, они могут пойти в наступление в январе – феврале 2022 года.

Ряд стран мира призвали Россию к деэскалации. В то же время США пригрозили серьезными санкциями.

Однако в Кремле традиционно говорят, что никакого наступления не планируют. Более того, по их мнению "войска на Донбасс стянул Киев".

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