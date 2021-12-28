Переговори відбуваються постійно

Активні переговори відбуваються на лінії глави Офісу Президента України Андрія Єрмака та радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана. Про це пані посол України заявила в інтерв'ю.

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Переговори відбуваються подекуди кілька разів на тиждень. Йде постійна робота між міністром Дмитром Кулебою та держсекретарем Ентоні Блінкеном як на робочому рівні, так і в межах Комісії стратегічного партнерства,

– наголосила дипломатка.

Вона зауважила, що сторони шукають варіанти для ефективного діалогу з Росією.

Що відомо про комунікацію Єрмака та Саллівана

26 листопада Єрмак та Салліван телефоном обговорили стягування російських військ до кордону України. Політики погодилися, що Київ та Вашингтон мають продовжувати дипломатичні зусилля для деескалації напруженості. Радник Байдена також підтвердив непохитну відданість США суверенітету та територіальній цілісності нашої країни.

2 грудня Єрмак та Салліван знову спілкувалися. Керівник ОПУ наголосив, що розмова була дружня та продуктивна. Чиновники обговорили актуальні політичні питання. До речі, Салліван підкреслив, що дуже цінує постійну комунікацію з українським колегою, а також "якісно новий рівень співпраці між США та Україною".

Росія стягнула війська до кордону України: коротко

Наразі біля наших кордонів дислокуються 122 тисячі ворожих армійців. За даними розвідки, вони можуть піти у наступ у січні – лютому 2022 року.

Низка країн світу закликали Росію до деескалації. Водночас США пригрозили серйозними санкціями.

Однак у Кремлі традиційно кажуть, що ніякого наступу не планують. Ба більше, на їхню думку "війська на Донбас стягнув Київ".

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