Позиция России неконструктивна, – Ермак провел встречу с Виткоффом в США

Андрей Ермак и Юлия Свириденко находятся в Вашингтоне с визитом. Глава Офиса президента встретился со спецпредставителем Стивом Уиткоффом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Ермака.

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Как прошла встреча Ермака и Уиткоффа

Во время встречи в США Андрей Ермак и Стив Уиткоффом обсудили трек переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле. Глава Офиса президента отметил, что позиция Россия – неконструктивна.

Отметил, что россияне тянут время и манипулируют переговорами, пытаясь избежать американских санкций, и не хотят прекращать огонь. Только санкции смогут подтолкнуть Россию к серьезным переговорам,

– указал он.

Также Ермак проинформировал Виткоффа о реальной ситуации на поле боя. Глава администрации президента пригласил спецпредставителя Трампа посетить Украину, чтобы увидеть ситуацию собственными глазами.

"Нам нужно прекращение огня – мы полностью поддерживаем еще с марта соответствующее предложение США. Также мы готовы к встрече лидеров, которой избегает Россия", – отметил он.

Незадолго до этого Андрей Ермак провел встречу с Китом Келлогом. В ходе разговора они обсудили ситуацию на фронте, результаты встреч в Стамбуле, важность усиления санкций против России, оборонную помощь Украине, а также возвращение похищенных детей.