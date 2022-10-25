Ермак намекает на хорошие новости в "загадочных" сообщениях: что это может быть

Вскоре украинцы услышат долгожданные приятные новости. Так, глава Офиса Президента Андрей Ермак опубликовал довольно загадочное сообщение в своем телеграм-канале.

Он написал: "Скоро будут хорошие новости" и оставил значок "Статуи Свободы". Вероятно, речь идет о военной помощи Украине от США. Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович.

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Я думаю, что это некий очередной транш военно-технической помощи, который мы ожидаем в ближайшее время. Там может быть что угодно – от ATACMS до поставки обычных снарядов, ракет и так далее,

– считает Попович.

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