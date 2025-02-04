Обсудили будущие личные контакты президентов Украины и США: Ермак впервые поговорил с Волцом

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Майклом Волцом. Известно, что разговор происходил в телефонном режиме.

К тому же это первый их разговор после назначения Волца на должность. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Ермака.

Смотрите также Никаких мирных планов за 100 дней на самом деле не существует, – Ермак

Разговор Ермака и Волца

Во вторник, 4 февраля, Андрей Ермак сообщил, что провел телефонный разговор с Майклом Волцом.

Глава Офиса Президента рассказал, что они обсудили ситуацию на поле боя, ход мобилизации и ключевые вызовы для Украины.

"Подчеркнул, что поддержка наших партнеров, прежде всего США, остается критически важной. Сильные позиции Украины – залог справедливого и длительного мира, безопасности Европы и всего мира", – указал Ермак.

Кроме этого, Ермак и Волц обсудили необходимость организации личных контактов между Зеленским и Трампом в ближайшее время.

Отдельно подняли вопрос организации личного контакта между Президентами Украины и США в ближайшее время,

– сообщил глава Офиса Президента.

Также они договорились поддерживать постоянную связь для оперативного обмена информацией о ситуации на фронте и вызовах, которые стоят перед Украиной.