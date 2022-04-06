Ермак просит Запад ввести эмбарго на экспорт технологий и оборудования в Россию

Санкции западных партнеров постепенно загоняют Россию в изоляцию и наносят мощные удары по экономике и финансам агрессора. Но враг не собирается останавливаться, поэтому давление надо усиливать всеми возможными способами.

Зверства россиян в Буче показали всему миру, что Россия способна на худшие преступления и не учитывает никаких ограничений. Единственный ответ на ситуацию – максимальная изоляция агрессора от цивилизованного мира.

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Призыв Ермака

На заседании группы экспертов, исследующего реальное влияние санкций на Россию, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак призвал закрыть оккупантам доступ к технологиям.

Он предложил ввести эмбарго на экспорт технологий и оборудования в Россию. Также речь идет об оборудовании, минеральном сырье и рудах, редкоземельных полезных ископаемых двойного назначения. Такие предохранители позволят остановить производство оружия в России.

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