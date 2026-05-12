В зале суда состоялась перепалка между Ермаком и экс-разведчиком Червинским

В зале суда Андрей Ермак вступил в перепалку с экс-разведчиком Романом Червинским. Бывший военный обвинил брата экс-главы Офиса Президента во взяточничестве.

Ссора попала в объективы камер Новости.LIVE.

Из-за чего ссорился Ермак и Червинский в суде?

Давно не видел вас, господин Роман. В прошлый раз мы встречались, когда мой брат представлял вас как своего собрата,

– обратился к Червинскому Ермак.

В ответ тот заявил, что брат Ермака якобы просил деньги за встречу с тогдашним руководителем ОП.

"Я думаю, что это не соответствует действительности. Потому что дело моего брата расследовалось. И я думаю, что придет время, и мы также проговорим, о чем вы тогда просили на этой встрече", – ответил на это Ермак.

