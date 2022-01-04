Ермак созвонился с советниками лидеров Германии и Франции перед их визитом в Москву
Источник:твитер Андрея Ермака
Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал о результатах переговоров с советниками лидеров Германии и Франции. Украинский политик звонил коллегам накануне их визита в Москву.
Ермак поговорил по телефону с советником канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.
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Каковы результаты переговоров
По словам главы ОП, политики договорились и в дальнейшем координировать действия в контексте текущей ситуации.
Ермак также поблагодарил коллег за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Политики поедут в Москву: что известно
- Плетнер и Бонн поедут в Москву для переговоров с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком. Переговоры должны состояться 6 января.
- Кроме того, советники лидеров стран-участниц нормандского формата на этой неделе проведут отдельные встречи в разных форматах.
- Представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт отмечал, что Плетнер и его французский коллега встретятся также с украинскими коллегами.
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Текст поста Андрея Ермака:
Провели телефонные консультации с Советником Канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенсом Плетнером и Дипломатическим советником Президента Франции Эммануэлем Бонном перед их визитом в Москву.
Договорились продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации. Благодарны за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.