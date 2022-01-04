Ермак созвонился с советниками лидеров Германии и Франции перед их визитом в Москву

Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал о результатах переговоров с советниками лидеров Германии и Франции. Украинский политик звонил коллегам накануне их визита в Москву.

Ермак поговорил по телефону с советником канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.

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Каковы результаты переговоров

По словам главы ОП, политики договорились и в дальнейшем координировать действия в контексте текущей ситуации.

Ермак также поблагодарил коллег за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Политики поедут в Москву: что известно

Плетнер и Бонн поедут в Москву для переговоров с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком. Переговоры должны состояться 6 января.

Кроме того, советники лидеров стран-участниц нормандского формата на этой неделе проведут отдельные встречи в разных форматах.

Представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт отмечал, что Плетнер и его французский коллега встретятся также с украинскими коллегами.

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Поскольку Москва не хочет идти на контакт, в переговорах в нормандском формате – застой. Предыдущая встреча министров иностранных дел нормандской четверки должна была состояться 11 ноября. Однако глава российского МИД Сергей Лавров отказался участвовать

Текст поста Андрея Ермака:

Провели телефонные консультации с Советником Канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенсом Плетнером и Дипломатическим советником Президента Франции Эммануэлем Бонном перед их визитом в Москву.

Договорились продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации. Благодарны за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.