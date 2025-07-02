Мы работаем, меньше рефлексируйте на громкие заголовки об оборонке, – Ермак обратился к украинцам

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак высказался о войне в Украине. Он заверил, что украинская власть продолжает свою работу.

А также призвал украинцев доверять только официальной информации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Ермака.

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Что сказал Ермак о войне в Украине

Руководитель Офиса Президента призвал украинцев меньше рефлексировать на "громкие заголовки об оборонке".

Мы работаем, меньше рефлексируйте на громкие заголовки об оборонке, вес имеет только официальная информация,

– заявил Ермак.

К слову, ранее он также сказал, что Россия не готова к миру и ежедневно демонстрирует это своими действиями на поле боя. Кроме этого, Кремль пытается навязать миру ложный образ, что якобы именно Москва "открыта к диалогу", а все остальные стороны виноваты в продолжении войны.

Правда же заключается в том, что именно Россия является инициатором и главным двигателем этой войны. Российские власти систематически блокирует все мирные инициативы, тогда как Украина последовательно выступает за прекращение огня и установление справедливого мира.