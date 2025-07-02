А також закликав українців довіряти лише офіційній інформації. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Єрмака.

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Що сказав Єрмак про війну в Україні

Керівник Офісу Президента закликав українців менше рефлексувати на "гучні заголовки про оборонку".

Ми працюємо, менше рефлексуйте на гучні заголовки про оборонку, вагу має лише офіційна інформація,

– заявив Єрмак.

До слова, раніше він також сказав, що Росія не готова до миру і щодня демонструє це своїми діями на полі бою. Окрім цього, Кремль намагається нав’язати світові хибний образ, що нібито саме Москва "відкрита до діалогу", а всі інші сторони винні у продовженні війни.

Правда ж полягає в тому, що саме Росія є ініціатором і головним рушієм цієї війни. Російська влада систематично блокує всі мирні ініціативи, тоді як Україна послідовно виступає за припинення вогню та встановлення справедливого миру.