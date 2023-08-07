Проявление конструктивной позиции, – Ермак заявил об активном участии Китая на саммите в Джидде

Союзники Украины вдохновились конструктивными сигналами Китая на переговорах в Саудовской Аравии. В Киеве заявили, что Китай желает продолжить участие в соответствующем формате.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак соглашается, что прорывным результатом саммита стало участие Китая. Об этом Ермак сказал в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.

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Китай может взять на себя пункт о ядерной безопасности

"Это было очень важно, и мы действительно провели большую работу. И это также большая работа наших партнеров в Саудовской Аравии привлечения представителя Китая", – сказал руководитель ОП.

По словам Ермака, представитель Китая "очень живо участвовал в разговорах, высказывал свое мнение". Как сказал руководитель ОП, "это безоговорочное проявление конструктивной позиции".

По мнению Ермака, главное, что Украина услышала от представителя Китая на саммите в Саудовской Аравии – это то, что Пекин готов в дальнейшем принять участие в этом формате.

Он выразил надежду, что двусторонние отношения Украины с Китаем будут углубляться. Ермак сказал, что это очень важно для того, чтобы Пекин знал правду и чтобы позиция КНР склонялась на сторону Украины "и в сторону в первую очередь стремления к прекращению этой войны".

Наконец, руководитель ОП заявил, что Китай категорически против применения ядерного оружия и использования ядерных объектов. Ермак выразил надежду, что Китай будет активным участником пункта "формулы мира" Зеленского касательно ядерной безопасности.

Участие Китая в саммите стало победой для Украины

Как пишет Financial Times, на саммите в Саудовской Аравии Китай дал понять, что готов участвовать в дальнейших международных переговорах по урегулированию войны в Украине. Об этом изданию сказали европейские чиновники, приветствовавшие "конструктивное" участие Пекина в саммите в Саудовской Аравии.

"Присутствие Пекина, неделями ранее отказавшегося участвовать в подобных переговорах в Копенгагене, было воспринято как победа Киева и стало главным событием среди участников мероприятия", – говорится в сообщении.

Один европейский дипломат сказал, что Китай "выглядит конструктивным" и "стремится показать, что (он – 24 Канал) не Россия". "Самое присутствие Китая показывает, что Россия становится все более и более изолированной", – сказал он.

Чиновники добавили, что Китай дал понять, что примет участие в следующей встрече. Другой европейский чиновник заявил, что Китай "принимал активное участие и положительно относился к идее третьей встречи на этом уровне".