Ермаку разрешили свободно передвигаться по Украине: чем это объяснили адвокаты

Суд смягчил ограничения в отношении бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака. Теперь он сможет передвигаться по территории Украины без отдельных разрешений, однако остальные ограничения остаются в силе.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Почему Ермаку разрешили передвигаться по всей Украине?

Ранее бывший глава ОП мог без отдельного разрешения посещать Киев, Киевскую, Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую, Николаевскую, Сумскую, Харьковскую и Херсонскую области. Также ему разрешали транзит через другие регионы.

Адвокаты Ермака обратились в суд с просьбой расширить территорию его передвижения. Они объяснили это участием подозреваемого в проекте Национальной ассоциации адвокатов Украины, который предусматривает оказание правовой помощи военнослужащим.

В то же время прокурор возражал против такого обоснования. Он подчеркнул, что действующие ограничения не мешают реализации проекта, ведь Ермак выполняет в нем руководящую роль, а не оказывает непосредственно правовую помощь.

По утверждению защиты, к проекту привлечены более 60 адвокатов.

В итоге следственный судья разрешил бывшему чиновнику передвигаться по всей территории Украины без отдельного согласования с детективом, прокурором или судом.

В то же время суд продлил действие других обязательств Ермака. В частности, он должен:

являться по каждому требованию следователя, прокурора и суда;

сообщать об изменении места жительства или работы;

хранить сданные документы для выезда за границу;

воздерживаться от общения с определенными лицами по поводу обстоятельств уголовного производства.

Напомним, в сентябре суд также разрешил Ермаку снять электронный браслет из-за угрозы его жизни и здоровью.

В чем подозревают Андрея Ермака?

Как ранее сообщал 24 Канал, в мае 2026 года НАБУ и САП Ермаку предъявили подозрение в деле о легализации имущества, полученного преступным путем. Речь идет о строительстве элитных особняков в Козине под Киевом.

По версии следствия, в рамках проекта "Династия", который предусматривал строительство четырех частных резиденций, могли быть легализованы более 460 миллионов гривен.

Ермаку инкриминируют часть 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В сентябре Высший антикоррупционный суд разрешил Андрею Ермаку снять электронный браслет. Такое решение было принято из-за возможной угрозы его жизни и здоровью, на которую указал медицинский специалист. В то же время другие процессуальные обязательства остались в силе.

Сам бывший глава Офиса президента отрицает причастность к незаконным сделкам. Его защита настаивает, что подозрение основано на предположениях, а доказательств вины недостаточно.