ЕС анонсировал новую помощь Украине на 9 миллиардов евро, – фон дер Ляен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен объявила о намерении выделить Украине новую макрофинансовую помощь. Это должно произойти в 2022 году.

Речь идет о помощи в размере до 9 миллиардов евро. Об этом Урсула фон дер Ляен сообщила в твиттере.

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Она подтвердила свою непреклонную поддержку Украине.

Мы и дальше будем рядом с Украиной – на протяжении всей этой войны и когда начнется восстановление. Мы предлагаем новую макрофинансовую помощь Украине до 9 миллиардов евро в 2022 году,

– сказала президент Европейской комиссии.

По ее словам, реконструкция должна объединять инвестиции и реформы. С течением времени это поможет Украине на ее европейском пути.

"Мы предлагаем платформу реконструкции во главе с Украиной и Европейской комиссией. Должны объединить государства-члены ЕС, международных доноров, финансовые учреждения и других партнеров", – добавила глава Еврокомиссии.

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В феврале Евросоюз принял решение оказать Украине срочную макрофинансовую помощь в размере 1,2 миллиарда евро для поддержания стабильности. Первый транш в 600 миллионов был разделен на 2 части.

первые 300 миллионов евро от ЕС Украина получила 11 марта,

остальное – 18 марта.

Второй транш в размере 600 миллионов евро Киев должен получить 20 мая. 5 мая стало известно, что Европейский Союз дополнительно выделит Украине 200 миллионов евро в поддержку переселенцев, которые из-за войны переехали в другие города и регионы.

К слову, Владимир Зеленский заявил, что Украина понесла значительные потери из-за войны в Украине, по предварительным оценкам, разрушений уже на 600 миллиардов долларов. А для поддержки экономики нужно 7 миллиардов долларов помощи ежемесячно.

Заметим, что Украина получает поддержку от других финансовых учреждений и стран. К примеру:

2 мая Украина получила очередную часть грантовых средств от доноров Всемирного банка. Ее размер составляет 495 миллионов евро.

Джо Байден сообщил, что США окажут Украине прямую финансовую помощь на сумму 500 миллионов долларов. Деньги поступят в наш бюджет в качестве грантовой помощи для обеспечения защищенных расходов, таких как пенсии, зарплаты и социальные выплаты.

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