ЕС будет рекомендовать начать переговоры с Украиной о вступлении: отчет уже готовят

Рикард Джозвяк сообщил, что ЕС уже готовит отчет по расширению. Его обнародуют уже в октябре этого года.

Новость сообщил Рикард Джозвяк – журналист "Радио Свобода". Он добавил, что документ планируется обнародовать вовремя.

Обратите внимание Доверяют, несмотря на войну: европейские трейдеры хранят в Украине резервы газа

Сейчас известно, что он будет содержать рекомендации о начале переговоров о вступлении в ЕС для Украины и Молдовы, а для Грузии – о получении статуса кандидата на вступление в ЕС,

– говорится в сообщении.

Как ЕС будет поддерживать Украину

Жозеп Боррель – верховный дипломат ЕС – рассказал, что ЕС будет продолжать поддержку Украины. В частности, в Европейском фонде мира предлагается создать отдельную секцию. Тогда будет говориться, что государства-члены ЕС будут выделять до 5 миллиардов евро в год. Это будет длиться 4 года. Деньги будут направлены на оборонные нужды.

"Это все тот же инструмент, Европейский фонд мира, который работает очень хорошо, и мы будем продолжать его использовать, но с отдельным разделом внутри него с конкретным финансированием", – подчеркнул Боррель.

Весь цивилизованный мир продолжает поддерживать Украину в ее борьбе за свободу.