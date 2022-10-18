Евросоюз договорился о новых санкциях против России и Беларуси в считанные минуты, – СМИ

Россия получит новые санкции Европейского Союза. Кроме этого, более мощные ограничения будут у Беларуси.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

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"Кажется, что в течение нескольких минут среди ЕС был общий консенсус по поводу дальнейших санкций в отношении России (хотя не в отношении энергетики) и Беларуси", – написал Йозвяк.

Он добавил, что последние проекты Европейского Совета сильнее санкций против Беларуси. Эту работу ускорят в ближайшие дни.

Россию следует изолировать

Евросоюз рассматривает девятый пакет санкций. Рассматривается механизм конфискации замороженных российских государственных активов и специальный трибунал за преступления оккупантов. Политический эксперт Александр Антонюк считает, что сейчас также нужно полностью выбросить россиян из Генассамблеи ООН и Совбеза ООН.

"Внести это как часть эмбарго, согласно которому любая страна, коммуницирующая с ними экономически и политически, имела бы риски попасть в список стран-спонсоров терроризма", – сказал Антонюк.

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