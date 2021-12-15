ЕС документально подтвердит серьезные намерения относительно вероятного нападения России
Источник:AP
В Европейском Союзе намерены документально подтвердили обещание серьезных последствий для России в случае ее вторжения в Украину. Санкции против страны-агрессора будут согласовывать с США и Великобританией.
Соответствующий тезис включили в проект саммита лидеров 27 стран ЕС, который пройдет в Брюсселе 16 декабря.
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Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь тяжелые последствия и серьезную цену,
– пообещают в документе.
Евросоюз будет координировать любой пакет санкций с Соединенными Штатами и Великобританией.
Заявление главы Еврокомиссии
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС полностью поддерживает Украину. В то же время, по ее словам, любые дальнейшие агрессивные действия будут дорого обходиться России.
Мы можем усилить и расширить существующие санкции или, при необходимости, принять дополнительные,
– добавила политик.
Войска России на границе Украины
- Осенью 2021 года в американских СМИ писали о стягивании Россией войск к границе с Украиной и угрозе полномасштабного вторжения. Позже эту информацию подтвердили в ГУР.
- Там отметили, Россия может начать полномасштабную войну уже в январе – феврале 2022 года.
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что возле наших границ дислоцируются свыше 94 тысяч российских военных. И по его словам, они могут начать наступление уже этой зимой.