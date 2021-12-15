Відповідну тезу включили до проєкту саміту лідерів 27 країн ЄС, який пройде в Брюсселі 16 грудня.

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Будь-яка подальша військова агресія проти України матиме важкі наслідки та серйозну ціну,

– пообіцяють у документі.

Євросоюз координуватиме будь-який пакет санкцій зі Сполученими Штатами та Великою Британією.

Заява глави Єврокомісії

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ЄС повністю підтримує Україну. Водночас, за її словами, будь-які подальші агресивні дії будуть дорого обходитися Росії.

Ми можемо посилити та розширити існуючі санкції або, за необхідності, ухвалити додаткові,

– додала політикиня.

Зверніть увагу! Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що ЄС єдиний у своїй підтримці суверенітету, територіальної цілісності України. З його слів, усі згодні, що у разі російської агресії будуть політичні наслідки, а також серйозні економічні кроки.

Війська Росії на кордоні України

Восени 2021 року в американських ЗМІ писали про стягування Росією військ до кордону з Україною та загрозу повномасштабного вторгнення. Пізніше цю інформацію підтвердили в ГУР.

Там зазначили, Росія може розпочати повномасштабну війну вже у січні – лютому 2022 року.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що біля наших кордонів дислокуються понад 94 тисячі російських військових. І за його словами, вони можуть почати наступ уже цієї зими.

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