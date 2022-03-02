ЕС должен разработать план восстановления Украины на 100 млрд евро – Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Евросоюзу разработать план восстановления Украины. На реализацию этого плана Моравецкий предлагает выделить 100 млрд евро.

Моравецкий заявил, что после войны украинцы должны видеть надежду, поэтому он предложил ЕС план восстановления Украины.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

О плане перестройки польский премьер-министр говорил с президентом Еврокомиссии Урслой фон дер Ляен.

Нам нужен план восстановления, о котором я говорил с президентом Еврокомиссии. Например, 100 миллиардов евро, профинансированных Европейским союзом для того, чтобы в ближайшие годы уничтоженная инфраструктура, уничтоженные школы, больницы, разбомбленное жилье могли быть отстроены,

– сказал Моравецкий.

Кроме того, польский премьер отметил – для Украины необходимо сделать инвестиционный пакет, поскольку экономика государства нуждается в новых вложениях и рабочих местах.

Основным элементом восстановления Украины Моравецкий назвал энергетическую безопасность.

Если бы война поскорее закончилась и привела к тому, что наша часть Европы наконец-то стала независимой от российского газа, нефти и угля. Это необходимое условие для мира в регионе в долгосрочной перспективе.

– заявил премьер-министр Польши.