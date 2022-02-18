ЕС готовит пакет антироссийских санкций "мощнее", чем в 2014 году, – премьер Польши

18 февраля 2022 , 15:54
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Источник:

Reuters

Если Россия снова решится напасть на Украину, то санкции Евросоюза будут более мощными, чем в 2014 году. Их уже разрабатывают.

Соответствующую информацию обнародовал премьер Польши Матеуш Моравецкий. Об этом он заявил 18 февраля во время пресс-конференции в Брюсселе.

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ЕС разрабатывает более "мощные", чем в 2014 году санкции

Мы формируем пакет конкретных санкций, которые будут гораздо сильнее тех, что были введены в 2014 году,
– заявил Моравецкий.

Впоследствии политик в комментарии Polskie Radio объяснил, что в настоящее время страна осознает угрозу восточной границы. Именно поэтому Варшава предупредила ЕС об угрозе неоимперской политики России, призвав не разрешать ей:

  • формировать политику региона;
  • или определять судьбу той или иной страны.

Премьер Польши добавил, что, мол, поступает все больше сообщений о неизбежном вторжении России в Украину.

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Автор: Діана Квасневська