Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба решительно отрицает такие "переговоры". Он говорит, что за закрытыми дверями никто не ведет переговоры с Москвой. Россия должна сначала вывести свои войска, чтобы Украина начала с ней говорить.
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В ЕС опровергают давление на Украину
В понедельник 6 ноября в Брюсселе один из высокопоставленных европейских дипломатов анонимно рассказал журналистам, что таких переговоров нет.
Если бы это была правда, я бы об этом знал,
– приводят в СМИ слова источника.
В ЕС хотят поддержать наше государство в его вступлении в Европейский Союз.
"Мы не должны ждать окончания войны для того, чтобы Украина готовила себя к членству. Это то, что Украина хочет делать, и мы ее в этом поддержим", – высказался собеседник.
F-16 в пути
А вот военную помощь Запад продолжает оказывать. Анонимный дипломат говорит, что "помощь уже в пути", и незаурядная.
Это знаменитый F-16, который значительно повысит возможности украинской армии,
– обещает он.
Громкая статья Залужного
- Эти истребители должны стать ответом на статью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в The Economist. В ней Залужный констатировал патовую ситуацию на поле боя и выразил убеждение, что для выхода из тупика Украине нужна совокупность технологических решений. Ведь те же FPV-дроны, например, используют и россияне. Поскольку современные технологии есть у обеих сторон, то война рискует стать окопной, как в Первую мировую.
- Другим тезисом в статье был тот, что Россия имеет преимущество в небе, а Украина страдает из-за этого. Однако главнокомандующий считает, что F-16 уже не будут столь эффективны – их нужно было поставить раньше.
- Вероятно, статья была сигналом европейским партнерам.
- Владимир Зеленский прокомментировал статью Залужного. Он не согласился, что война зашла в тупик, и привел пример прошлогодней ситуации с освобождением Харьковской и Херсонской областей. Тогда тоже многие думали, что ситуация патовая и продвижение невозможно, но ВСУ доказали, что это не так.
- Но президент согласен с Залужным в том, что нам очень нужно преимущество в воздухе. Если оно есть, то солдаты, по словам Зеленского, "идут, бегут в контрнаступление". Без контроля неба Украина освобождает свои территории очень медленно, потому что бережет жизнь людей.
- Также Зеленский сказал, что на него никто не давит по поводу переговоров.