Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба решительно отрицает такие "переговоры". Он говорит, что за закрытыми дверями никто не ведет переговоры с Москвой. Россия должна сначала вывести свои войска, чтобы Украина начала с ней говорить.

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В ЕС опровергают давление на Украину

В понедельник 6 ноября в Брюсселе один из высокопоставленных европейских дипломатов анонимно рассказал журналистам, что таких переговоров нет.

Если бы это была правда, я бы об этом знал,

– приводят в СМИ слова источника.

В ЕС хотят поддержать наше государство в его вступлении в Европейский Союз.

"Мы не должны ждать окончания войны для того, чтобы Украина готовила себя к членству. Это то, что Украина хочет делать, и мы ее в этом поддержим", – высказался собеседник.

F-16 в пути

А вот военную помощь Запад продолжает оказывать. Анонимный дипломат говорит, что "помощь уже в пути", и незаурядная.

Это знаменитый F-16, который значительно повысит возможности украинской армии,

– обещает он.

Громкая статья Залужного