Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба рішуче заперечує такі "переговори". Він каже, що за закритими дверима ніхто не веде переговори з Москвою. Росія має спершу вивести свої війська, щоб Україна почала з нею говорити.

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У ЄС спростовують тиск на Україну

У понеділок 6 листопада у Брюсселі один із високопоставлених європейських дипломатів анонімно розповів журналістам, що таких перемовин немає.

Якби це була правда, я про це знав би,

– наводять у ЗМІ слова джерела.

Натомість у ЄС хочуть підтримати нашу державу в її вступі до Європейського Союзу.

"Ми не маємо чекати закінчення війни для того, щоб Україна готувала себе до членства. Це те, що Україна хоче робити, і ми її в цьому підтримаємо", – висловився співрозмовник.

F-16 у дорозі

А от військову допомогу Захід продовжує надавати. Анонімний дипломат каже, що "допомога вже в дорозі", і неабияка.

Це – знаменитий F-16, який значно підвищить можливості української армії,

– обіцяє він.

Гучна стаття Залужного