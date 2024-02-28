800 тысяч снарядов для Украины: член Бундестага назвал три страны, блокирующие покупку

Председатель комитета иностранных дел Бундестага Михаэль Рот назвал три страны, которые сейчас покупают снаряды для Украины. Речь идет о 800 тысячах боеприпасов.

Однако это решение заблокировали Франция, Греция и Кипр. Эти страны запретили покупать боеприпасы для Украины за пределами Европейского Союза.

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Член Бундестага объяснил преграды на покупке снарядов Украине

По словам Михаэля Рота, такое блокирование является одной из больших стратегических ошибок Европейского Союза.

Покупай европейское – звучит хорошо, и это кристально ясно. Мы обязаны развивать европейскую оборонную промышленность. Но наши друзья здесь, в Украине, нуждаются в большем количестве военной техники, амуниции прямо сейчас,

– отметил он.

Поэтому председатель комитета иностранных дел Бундестага предлагает покупать военную технику для Украины на мировом рынке. По его словам, это единственный шанс помочь нашему государству прямо сейчас.

"Я знаю, что это звучит немного странно. Но, если огромный пакет помощи Украине не пройдет через Конгресс США, то нам придется покупать военное оборудование в Соединенных Штатах и мы должны быть к этому готовы", – пояснил он.

Другой стратегической ошибкой, по мнению Рота, является обещание Евросоюза поставить Украине 1 миллион снарядов до марта 2024 года. Ведь это обещание не было выполнено.

Мы хорошие на словах, особенно на словах президента Еврокомиссии. Но мы не такие хорошие, как должны были бы быть, когда дело доходит до действий,

– подчеркнул Рот.

Член Бундестага отметил, что поэтому ЕС не может выполнить обещание доставить миллион артиллерийских снарядов до конца марта. Вместо этого доставит около 500 тысяч.

В своем заявлении Рот также подчеркнул, что, несмотря на усилия, направленные на увеличение производства снарядов для Украины, страны ЕС не смогут удовлетворить спрос. Он предложил закупать боеприпасы на мировом рынке как жизнеспособное решение.

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