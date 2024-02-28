Однак це рішення заблокували Франція, Греція та Кіпр. Ці країни заборонили купляти боєприпаси для України за межами Європейського Союзу.

До теми Розглядаємо усі варіанти, – глава МЗС Нідерландів про пошуки снарядів для України за межами ЄС

Член Бундестагу пояснив перепони на купівлі снарядів Україні

За словами Міхаеля Рота, таке блокування є однією з великих стратегічних помилок Європейського Союзу.

Купуй європейське – звучить добре, і це кристально ясно. Ми зобов'язані розвивати європейську оборонну промисловість. Але наші друзі тут, в Україні, потребують більше військової техніки, амуніції прямо зараз,

– зазначив він.

Тому голова комітету закордонних справ Бундестагу пропонує купувати військову техніку для України на світовому ринку. За його словами, це єдиний шанс допомогти нашій державі просто зараз.

"Я знаю, що це звучить трохи дивно, але, якщо величезний пакет допомоги Україні не пройде через Конгрес США, то нам доведеться купувати військове обладнання у Сполучених Штатах і ми маємо бути до цього готові", – пояснив він.

Іншою стратегічною помилкою, на думку Рота, є обіцянка Євросоюзу поставити Україні 1 мільйон снарядів до березня 2024 року. Адже ця обіцянка не була виконана.

Ми хороші на словах, особливо на словах президента Єврокомісії. Але ми не такі хороші, як мали б бути, коли справа доходить до дій,

– підкреслив Рот.

Член Бундестагу зауважив, що тому ЄС не може виконати обіцянку доставити мільйон артилерійських снарядів до кінця березня. Натомість доставить близько 500 тисяч.

У своїй заяві Рот також підкреслив, що, попри зусилля, спрямовані на збільшення виробництва снарядів для України, країни ЄС не зможуть задовольнити попит. Він запропонував закуповувати боєприпаси на світовому ринку як життєздатне рішення.

Франція зрештою підтримала ідею щодо боєприпасів