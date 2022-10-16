Настал настоящий расцвет Европы, – Давыдюк оценил мощные сигналы Украины

Эта неделя стала настоящим геополитическим прорывом для Украины. ЕС и НАТО буквально "открыли глаза" после массированных ракетных ударов России. Сейчас нужно максимально работать над выполнением требований вступления в ЕС и НАТО, ведь этого реально достичь.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Так он отреагировал на недавнее выступление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. По его словам, это была революционная и лидерская речь с анализом ошибок, которые допустил ЕС в своей политике по Украине, Китаю, России и тому подобное.

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Он призывает отказаться от российского газа, дешевых китайских товаров, "рабской" силы Китая, говорит о собственной безопасности в Европе, что Украина была права… Это неделя, когда Европа очнулась. Сейчас можно было бы писать, перефразируя классика, о расцвете или рассвете Европы,

– отметил Давидюк.

Нельзя упустить момент вступления в ЕС и НАТО

По словам Давидюка, в последние десятилетия Европой руководили экономические лидеры – Франция и Германии. Но в моменты определенной пророссийскости лидеров этих государств политическое лидерство частично забрали Польша и страны Балтии.

Кроме того, очень мощно себя проявил административный центр – Брюссель. Политолог отмечает, что сейчас Урсула фон дер Ляен и Жозеф Боррель – настоящие лидеры Европы. Под таким влиянием даже канцлер Германии Шольц уже говорит о расширении ЕС к востоку. Все начинают понимать, что Украина – не периферия, здесь идет война за западные ценности.

Стоит отметить и мощную речь генсека НАТО Йенса Столтенберга, который подчеркнул, что проигрыш Украины – это проигрыш НАТО. А ядерный удар вызовет физические удары по территории России. Боррель также говорил, что ЕС уничтожит армию Россию в случае использования "ядерки".

Если взять заявления Борреля и Солтенберга, они подтверждают, что мы часть Европы. Заявления Шольца четкие – выполните условия. Это вызов для парламента и Офиса Президента. Делайте быстро план действий, дорожную карту, чтобы выполнить условия,

– подчеркивает Давидюк.

Вопросов по военной составляющей вообще не будет. Но следует за собой подогнать разные "хвосты" в виде коррупции, реформ в законодательстве и т.д. Сейчас нужно максимально четко и быстро над этим работать, ведь шанс вступить в НАТО и ЕС в Украине вполне реален. Мероприятие "открыло глаза" после звериных массированных ракетных ударов, которые устроила Россия.

Давидюк о том, как НАТО и ЕС "открыли глаза" за последнюю неделю: смотрите видео

Напомним, высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель резко ответил на ядерный шантаж России. Он пообещал мощную реакцию, которая приведет к уничтожению русской армии. Однако это не будет ответный ядерный удар.

Он отметил, что любые подобные действия со стороны России вызовут ответ со стороны США, Европейского Союза и НАТО. С военной точки зрения мощь будет большой.