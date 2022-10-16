Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Так він відреагував на нещодавній виступ глави європейської дипломатії Жозепа Борреля. За його словами, це була революційна та лідерська промова з аналізом помилок, які допустив ЄС у своїй політиці щодо України, Китаю, Росії тощо.

До теми Визнання помилок і битва за душі людей: чому промова Борреля є революційною

Він закликає відмовитися від російського газу, дешевих китайських товарів, "рабської" сили Китаю, говорить про власну безпеку в Європі, що Україна була права… Це тиждень, коли Європа прокинулася. Зараз можна було б писати, перефразовуючи класика, про розквіт або світанок Європи,

– зазначив Давидюк.

Не можна проґавити момент щодо вступу в ЄС та НАТО

За словами Давидюка, останніми десятиріччями Європою керували економічні лідери – Франція та Німеччини. Але в моменти певної проросійськості лідерів цих держав політичне лідерство частково забрали на себе Польща та країни Балтії.

Крім того, надзвичайно потужно себе проявив адміністративний центр – Брюссель. Політолог наголошує, що зараз Урсула фон дер Ляєн та Жозеф Боррель – справжні лідери Європи. Під таким впливом навіть канцлер Німеччини Шольц вже говорить про розширення ЄС на схід. Усі починають розуміти, що Україна – не периферія, тут триває війна за західні цінності.

Варто зауважити і потужну промову генсека НАТО Єнса Столтенберга, який наголосив, що програш України – це програш НАТО. А ядерний удар викличе фізичні удари по території Росії. Боррель також говорив, що ЄС знищить армію Росію в разі використання "ядерки".

Якщо взяти заяви Борреля та Солтенберга, вони підтверджують, що ми – частина Європи. Заяви Шольца чіткі – виконайте умови. Це – виклик для парламенту та Офісу Президента. Робіть швидко план дій, дорожню карту, щоб виконати умови,

– наголошує Давидюк.

Питань щодо військової складової взагалі не виникатиме. Але треба за собою підігнати різні "хвости" у вигляді корупції, реформ у законодавстві тощо. Зараз потрібно максимально чітко й швидко над цим працювати, адже шанс вступити в НАТО та ЄС в України цілком реальний. Захід "відкрив очі" після звірячих масованих ракетних ударів, які влаштувала Росія.

Давидюк про те, як НАТО та ЄС "відкрили очі" за останній тиждень: дивіться відео

Нагадаємо, високий представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель різко відповів на ядерний шантаж Росії. Він пообіцяв потужну реакцію, яка призведе до знищення російської армії. Однак це не буде ядерний удар у відповідь.

Він наголосив, що будь-які такі дії з боку Росії викличуть відповідь з боку США, Європейського Союзу та НАТО. З військово точки зору міць буде великою.