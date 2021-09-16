В ЕС могут не признать выборы в Госдуму России: какое условие
Источник:Резолюция Европарламента
Европейский союз может не признать результаты выборов в Госдуму России. Это произойдет, если они будут происходить с нарушениями.
Европейские парламентарии приняли резолюцию, в которой отметили, что ЕС должен быть готов отказаться признавать новый российский парламент.
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Условие
Выборы не признают, если они пройдут с нарушениями демократических принципов и международного права.
Евродепутат из Литвы Андрюс Кубилюс подчеркнул, что ЕС должен исходить из предположения, что изменения в России возможны. Однако, в случае нарушений, следует требовать отстранения страны от международных парламентских ассамблей, в том числе в Совете Европы.
Если парламентские выборы в России на этой неделе будут признаны сфальсифицированными, ЕС не должен признавать российскую Думу,
– сказал Кубилюс.
По словам политика, репрессии Кремля в отношении всех кандидатов от оппозиции подрывают легитимность и справедливость выборов.
Что известно о выборах в российскую Госдуму
- Выборы в Госдуму России состоятся 19 сентября 2021 года.
- Возмутительно, что Кремль решил привлечь к процессу украинцев, которые живут на временно оккупированных территориях.
- За несколько месяцев до выборов Москва активно выдавала российские паспорта на Донбассе.
- Проектом постановления ЦИК России жителям оккупированной Донетчины и Луганщины, которые имеют российские паспорта, разрешили голосовать на этих выборах в Госдуму.
- Россия даже незаконно разрешает голосовать онлайн, предварительно зарегистрировавшись.
- Украина выражает решительную ноту протеста против дерзких действий государства-агрессора. Верховная Рада проголосовала за обращение к мировому сообществу из-за подготовки выборов на Донбассе и в Крыму. Парламентарии призвали признать это голосование нелегитимным.