В России извлекают чипы из стиральных машин для ремонта танков: какой ответ готовит ЕС

ЕС может ввести санкции против стран Центральной Азии, помогающих России с покупкой стиральных машин и других товаров "двойного назначения". Захватчики используют эти детали для ремонта подбитых на фронте танков.

Согласно данным издания, чиновники, отслеживающие торговые потоки в Россию, заметили значительный рост торговли потребительскими товарами между ЕС и неподсанкционными союзниками Кремля. В издании The Telegraph отмечают, что ЕС обсуждают возможность введения торговых ограничений по этим странам.

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Чинят танки запчастями от стиральных машин и подержанных авто

Как сообщило издание, Европейский Союз может установить ограничения на торговлю со странами, помогающими России получать стиральные машины и подержанные автомобили для восстановления техники, поврежденной на фронте. Представители, контролирующие торговые потоки в Москву, заметили рост торговли товарами массового потребления между ЕС и традиционными союзниками агрессора в Центральной Азии.

Поэтому у них закрались опасения, что новые маршруты, активность которых, к слову, выросла на 60-80%, используются Россией для уклонения от западных санкций. Обходные пути, вероятно, помогают удерживать военную машину захватчиков.

Согласно конфиденциальному документу, попавшему в руки журналистов The Telegraph, страны ЕС рассматривают возможность введения торговых санкций в отношении государств, которые помогают России уклоняться от ограничений.

Мы должны дать сильный сигнал физическим и юридическим лицам в третьих государствах. Оказание материальной поддержки военной и оборонно-промышленной базе России будет иметь серьезные последствия для их доступа на рынок ЕС,

– отметили в секретном документе.

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Огромная часть санкций подрывается из-за этой проблемы

"Технологии двойного назначения", которые попадают в Россию через другие страны, подрывают главную цель наложенных ЕС санкций и позволяют агрессорам восстанавливать выведенную из строя военную технику. Заметим, что большинство отправлений из ЕС направляются в Беларусь через сухопутную границу с Литвой, а затем их реэкспортируют в Центральную Азию.

В The Telegraph говорят, что план по расширению санкций против союзников России имеет цель помешать захватчикам использовать обходные пути для получения запрещенных товаров. Однако сначала ЕС проведет дипломатические переговоры с такими странами, чтобы предупредить о последствиях.

К слову, правительство Казахстана, которое обвиняют в тесном партнерстве с Россией, пообещало вести электронную базу всех товаров, что идут реэкспортом в страну агрессора. Такое решение снизит возможность обхода санкций.