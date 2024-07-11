ЕС рассматривает наказание для Венгрии из-за "мирных" визитов Орбана

Европейский Союз рассматривает различные варианты наказаний для Венгрии из-за несогласованного визита премьер-министра Виктора Орбана в Россию. Среди возможных мер – лишение страны председательства в Совете ЕС.

Дипломаты ЕС подчеркивают важность защиты европейского законодательства и ограничения маневра Орбана. Заметим, что часть из них, которые состоялись в июле, уже бойкотировали.

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Какое наказание может ожидать Венгрию

По информации издания, ряд стран-членов ЕС обсуждают возможность бойкота традиционных неформальных министерских встреч, которые происходят в Венгрии во время ее председательства. Некоторые из них уже бойкотировали встречи, состоявшиеся с начала июля.

Меньшая группа государств Евросоюза также начала неформальные дискуссии о том, как использовать договор о ЕС для ограничения пространства для маневра Орбана во время его председательства. Среди рассматриваемых вариантов – лишение Венгрии председательства в Совете Евросоюза.

Институты ЕС не должны попасть в ловушку Орбана. Законодательство ЕС должно использоваться для защиты союза,

– отметил европейский дипломат на условиях анонимности.

В то же время министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен подчеркнула, что действия Орбана являются весомым аргументом в пользу устранения единодушия в принятии решений в ЕС, особенно по вопросам внешней политики.

По ее словам, Орбан должен понять, что страны не могут быть "абстрактными, нейтральными наблюдателями" войны России против Украины, и что все стороны должны четко определить свою позицию.

Заметим, что вскоре Орбан должен встретиться с Трампом во Флориде. Поэтому возникает беспокойство, что венгерский премьер работает посредником Путина.