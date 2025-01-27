ЕС рассматривает возможность отправки войск в Гренландию на фоне заявлений Трампа, – Politico

Высший военный чиновник Европейского Союза Роберт Бригер предложил рассмотреть возможность размещения войск стран ЕС в Гренландии. По его словам, такой шаг был бы "логичным" и служил бы мощным сигналом стабильности в регионе.

Это заявление прозвучало на фоне угроз Трампа включить Гренландию в состав США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Что известно об инициативе разместить войска ЕС на Гренландии

На мой взгляд, было бы совершенным смыслом не только разместить американские силы в Гренландии, как это происходит сейчас, но и рассмотреть возможность размещения там солдат ЕС,

– заявил Роберт Бригер, председатель Военного комитета Европейского Союза, высшего военного комитета блока.

"Это будет мощным сигналом и может способствовать стабильности в регионе. Однако, в конце концов, это политическое решение, в котором должны быть учтены многие интересы", – сказал Бригер в интервью.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп высказывал идею приобретения Гренландии, назвав это стратегической необходимостью для Соединенных Штатов.

Напомним, премьер Дании Метте Фредериксен провела 45-минутный телефонный разговор с избранным президентом США Трампом. этте Фредериксен сослалась на слова премьер-министра Гренландии Мутте Эгеде о том, что остров не продается. Кроме этого, Эгеде заявил, что Гренландия хотела бы получить независимость. Фредериксен подчеркнула: решение о независимости должна принимать сама Гренландия.