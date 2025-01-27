Ця заява пролунала на фоні погроз Трампа включити Гренландію у склад США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Що відомо про ініціативу розмістити війська ЄС на Гренландії

На мій погляд, було б досконалим сенсом не тільки розмістити американські сили в Гренландії, як це відбувається зараз, але й розглянути можливість розміщення там солдатів ЄС,

– заявив Роберт Брігер, голова Військового комітету Європейського Союзу, вищого військового комітету блоку.

"Це буде потужним сигналом і може сприяти стабільності в регіоні. Однак, зрештою, це політичне рішення, в якому мають бути враховані багато інтересів", – сказав Брігер в інтерв'ю.

Раніше колишній президент США Дональд Трамп висловлював ідею придбання Гренландії, назвавши це стратегічною необхідністю для Сполучених Штатів.

Нагадаємо, прем'єрка Данії Метте Фредеріксен провела 45-хвилинну телефонну розмову з обраним президентом США Трампом. етте Фредеріксен послалася на слова прем'єр-міністра Гренландії Мутте Егеде про те, що острів не продається. Окрім цього, Егеде заявив, що Гренландія хотіла би здобути незалежність. Фредеріксен підкреслила: рішення щодо незалежності має приймати сама Гренландія.