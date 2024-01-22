Не будет финансировать, но пойдет на уступки: заблокирует ли Венгрия военную помощь Украине

Венгрия еще блокирует 8 транш военной помощи Украине. Впрочем, в ЕС нашли выход из этой ситуации, а Будапешт заявил о готовности к компромиссу.

Европейская служба по внешним делам предложила изменить принципы функционирования Европейского фонда мира для обеспечения долгосрочной поддержки Украине. Венгрия не будет финансировать военную помощь для Украины, но не будет блокировать новый формат поддержки. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Путь решения проблемы от ЕС

Если сейчас Европейский фонд мира предусматривает обязательное участие 27 государств-членов ЕС, то в будущем страны сами будут решать оказывать ли военную помощь. Ожидается, что новый фонд рассчитан на 2024-2027 годы и предусматривает взносы до 5 миллиардов евро ежегодно.

Отметим, средства из Европейского фонда мира тратились на совместные закупки боеприпасов, ракет ПВО и дронов для Украины. Также за эти деньги финансировали тренировки украинских военных.

Позиция Будапешта

По словам Сиярто, Венгрия призывает Украину к мирным переговорам и не поддерживает спонсирование войны.

Они (министры иностранных дел ЕС – 24 Канал) принимают такое решение о передаче оружия, но мы не хотим брать на себя это финансовое бремя. Мы не будем тратить еще 23 миллиарда форинтов (60 миллионов евро – 24 Канал) венгерских налогоплательщиков в течение одного года, чтобы купить оружие для других,

– заявил венгерский министр на брифинге.

Петер Сиярто также раскритиковал новые предложения по санкциям против России. По его словам, эти ограничения приносят больше вреда Евросоюзу, чем самой стране – агрессору. Министр отметил, что Будапешт не поддержит никаких санкций против российской ядерной экономики.

Венгрия назвала условие для разблокировки транша

В Будапеште готовы разблокировать восьмой транш в рамках Европейского фонда мира в размере 500 миллионов евро, однако при определенных условиях. Для этого Украина должна "прекратить дискриминировать венгерские компании", а именно исключить банк ОТР из списка спонсоров войны и не вносить в него новые компании, заявил Сиярто.

Мы готовы рассмотреть возможность предоставления этой поддержки, если получим гарантии, что Украина больше не будет дискриминировать венгерские компании и не будет создавать для них негативных операционных рисков. Также они должны не создавать проблемы, внося компании в список международных спонсоров войны, совершенно незаслуженно и безосновательно,

– подчеркнул венгр.

Дипломат сообщил, что обсудит этот вопрос в ходе встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой Офиса президента Андреем Ермаком.