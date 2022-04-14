В ЕС назвали два критерия, которые будут иметь самое весомое значение при вступлении Украины

Украина приближается к вступлению в ЕС. Поэтому нашей стране нужно будет основательно подготовиться, чтобы евроинтеграция состоялась как можно скорее. Для этого необходимо сделать акцент на двух важных критериях.

Европейская комиссия обратит максимум внимания на два момента. Речь идет об оценке демократии в Украине, а также рыночной экономике нашего государства. Об этом в эфире телеканала "Рада" отметил Матти Маасикас.

Читайте также Кабмин работает с опросником для вступления в ЕС: когда Украина может получить статус кандидата

Эти два критерия чрезвычайно важны

Глава представительства ЕС в Украине подчеркнул, что оценка демократии и рыночная экономика чрезвычайно важны. И именно эти критерии будут влиять на ускоренную процедуру евроинтеграции.

Этот процесс ускоренной процедуры должен завершиться к июню. Анализ продлится до лета и в июне мы надеемся услышать оценку демократии и рыночной экономики от европейских чиновников,

– подчеркнул он.

Ранее в Офисе Президента рассказали, как будет происходить процедура евроинтеграции. Если все идет по плану, то в ближайшие несколько лет Украина станет частью ЕС.

Стоит внимания – Брифинг пятерых президентов в Киеве: смотрите видео