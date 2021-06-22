ЕС и США ввели новые санкции против режима Лукашенко 21 июня. В Брюсселе не исключают, что за четвертым пакетом ограничений может быть и пятый. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

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К такому выводу пришли на Совете министров ЕС 21 июня. Другого способа влиять на режим Лукашенко, ответственного за события в Беларуси, в Брюсселе не видят.

Коротко о новых санкциях ЕС и США

Вашингтон ввел санкции против 16 граждан Беларуси и 6 правоохранительных организаций.

ЕС ввел ограничения против 78 физических и 8 юридических лиц. В списке – семья Александра Лукашенко.

На аналогичный шаг пошли Канада и Великобритания. Они ввели санкции против Беларуси.

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