ЄС та США запровадили нові санкції проти режиму Лукашенка 21 червня. У Брюсселі не виключають, що за четвертим пакетом обмежень може бути і п'ятий. Про це повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.
До теми США запровадили санкції проти режиму Лукашенка: список
До такого висновку дійшли на Раді міністрів ЄС 21 червня. Іншого способу впливати на режим Лукашенка, відповідальний за події в Білорусі, у Брюсселі не бачать.
Коротко про нові санкції ЄС та США
- Вашингтон запровадив санкції проти 16 громадян Білорусі і 6 правоохоронних організацій.
- ЄС увів обмеження проти 78 фізичних та 8 юридичних осіб. У переліку – родина Олександра Лукашенка.
- На аналогічний крок пішли Канада і Велика Британія. Вони теж ввели санкції проти Білорусі.
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Яка причина останніх санкцій проти Білорусі?
У Білорусі 23 травня вимушено посадили літак компанії Ryanair через начебто загрозу вибуху. З літака зняли засновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу. Їх затримали. Протасевичу інкримінують організацію масових безладів. Через такі кроки влади багато країн світу припинили авіасполучення з Білоруссю.