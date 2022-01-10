В ЕС не исключают возможности вооруженного конфликта между Россией и Украиной

В Евросоюзе высказались об угрозах из-за скопления российских войск на границе с Украиной. Там считают, что пока не стоит отвергать возможность вооруженного конфликта.

Такое заявление сделал Жозеп Боррель, верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности. Так он ответил на вопрос об имеющихся рисках.

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Что говорит Боррель о действиях Кремля

Глава дипломатии ЕС объяснил, что возможность вооруженного конфликта между Россией и Украиной сохраняется. Чиновник сказал, что пока нет причин, которые бы позволили ее отвергнуть.

Сейчас по другую сторону границы – 100 тысяч российских солдат. Считаю, они пришли туда не для того, чтобы пить кофе,

– отметил Боррель.

Он убежден, что так Кремль демонстрирует угрозу использования силы. В то же время добавил, что риторика из Москвы на фоне скопления сил возле Украины беспокоит НАТО и Евросоюз.

Военный конфликт допускают и в НАТО

Накануне ситуацию возле границ Украины прокомментировали и в Североатлантическом Альянсе. Его генсек Йенс Столтенберг предостерег, что любая последующая агрессия против Украины будет много стоить России.

Он заверил, что НАТО присоединится к диалогу по сути. Но призвал готовиться к тому, что дипломатия может потерпеть поражение. Якобы действия и риторика Москвы свидетельствуют о риске нового военного конфликта в Европе.

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