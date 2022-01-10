Таку заяву зробив Жозеп Боррель, верховний представник Євросоюзу питань закордонних справ та політики безпеки. Так він відповів на питання про наявні ризики.

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Що каже Боррель про дії Кремля

Глава дипломатії ЄС пояснив, що можливість збройного конфлікту між Росією та Україною зберігається. Посадовець пояснив, що наразі немає причин, які б дозволили її відкинути.

Зараз по інший бік кордону – 1 00 тисяч російських солдатів. Вважаю, вони прийшли туди не для того, аби пити каву,

– зазначив Боррель.

Він переконаний, що так Кремль демонструє загрозу використання сили. Водночас додав, що риторика з Москви на тлі скупчення сил біля України непокоїть НАТО та Євросоюз.

Важливо! Раніше Боррель наголосив, що безпека Європи залежить від безпеки України. Тому всі питання щодо нашої держави потрібно обговорювати лише за участі Києва.

Військовий конфлікт допускають й у НАТО

Напередодні ситуацію біля кордонів України прокоментували й у Північноатлантичному Альянсі. Його генсек Єнс Столтенберг застеріг, що будь-яка наступна агресія проти України багато коштуватиме Росії.

Він запевнив, що НАТО долучиться до діалогу по суті. Але закликав готуватися до того, що дипломатія може зазнати поразки. Мовляв, дії та риторика Москви свідчать про ризик нового військового конфлікту в Європі.

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