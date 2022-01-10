Таку заяву зробив Жозеп Боррель, верховний представник Євросоюзу питань закордонних справ та політики безпеки. Так він відповів на питання про наявні ризики.
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Що каже Боррель про дії Кремля
Глава дипломатії ЄС пояснив, що можливість збройного конфлікту між Росією та Україною зберігається. Посадовець пояснив, що наразі немає причин, які б дозволили її відкинути.
Зараз по інший бік кордону – 1 00 тисяч російських солдатів. Вважаю, вони прийшли туди не для того, аби пити каву,
– зазначив Боррель.
Він переконаний, що так Кремль демонструє загрозу використання сили. Водночас додав, що риторика з Москви на тлі скупчення сил біля України непокоїть НАТО та Євросоюз.
Військовий конфлікт допускають й у НАТО
- Напередодні ситуацію біля кордонів України прокоментували й у Північноатлантичному Альянсі. Його генсек Єнс Столтенберг застеріг, що будь-яка наступна агресія проти України багато коштуватиме Росії.
- Він запевнив, що НАТО долучиться до діалогу по суті. Але закликав готуватися до того, що дипломатія може зазнати поразки. Мовляв, дії та риторика Москви свідчать про ризик нового військового конфлікту в Європі.
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