ЕС не видит причин эвакуации семей своих дипломатов из Украины, – Боррель

В Европейском Союзе пока не видят причины для эвакуации своих дипломатов из Украины. Такую позицию озвучил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По словам Борреля, Евросоюз ожидает отчета госсекретаря США Энтони Блинкена. Его должны заслушать 24 января.

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Дипломаты обсудят безопасность в Европе

На совещании глав МИД стран Евросоюза обсудят ситуацию безопасности в мире. В том числе и в Украине. В ходе обсуждения этого вопроса присоединится госсекретарь США Энтони Блинкен в формате видеосвязи.

Жозеп Боррель подчеркнул, что Евросоюз пока не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов, поэтому ждет объяснений от США по поводу их решения.

Мы не собираемся делать то же, что и США (эвакуировать дипломатов – 24 канал), поскольку мы не видим для этого каких-либо конкретных причин,

– заявил Боррель.

Дипломат подчеркнул, что пока продолжаются переговоры с Россией, причин эвакуировать своих дипломатов не видят.

США эвакуируют своих дипломатов: главное

На фоне угрозы российского вторжения в Украину в СМИ появилась информация о том, что Госдеп США рассматривает возможность эвакуации своих дипломатов из Украины.

Впоследствии появились сообщения о том, что посольство США в Киеве направило в Госдеп просьбу согласовать эвакуацию.

Журналисты сообщили, что Госдеп согласовал эвакуацию, однако в Вашингтоне это отрицали.

В ночь на 24 января США официально подтвердили эвакуацию – дипломаты могут покинуть Украину добровольно, а их семьи – немедленно и обязательно.

В Госдепе США утверждают, что перед принятием этого решения были консультации с украинским правительством.

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