В ЕС нет стран, коррумпированных настолько, как Украина, – докладчик-аудитор ЕС
Источник:"Интерфакс-Украина"
Европейский аудитор Юган Партс заявил, что в Евросоюзе нет стран, масштабы коррупции в которых были бы такими, как в Украине. Он заявил, что в украинском государстве говорится "о ситуации так называемого захвата государства".
В Евросоюзе нет стран, коррумпированных настолько как Украина. Докладчик-аудитор Евросоюза высказал такое мнение в эксклюзивном интервью изданию.
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В Украине речь идет о "ситуации так называемого захвата государства"
Юган Партс рассказал, что "верховенство права является фундаментальной основой для достижения успехов во всех других сферах". Более того, он добавил: "Большая коррупция – это когда высокая власть связана с частными интересами".
В Украине речь идет о "ситуации так называемого захвата государства". Он заявил, что "захват государства" – это, когда "кто-то, вы называете их олигархами, мы – тоже, или группа людей, используют свое положение и разные инструменты – СМИ, политику, управление, госпредприятия – в личных интересах.
И главный вопрос, критический вопрос нашего отчета – насколько политика ЕС действительно сосредоточена на этом главном ядре причин большой коррупции,
– детализировал он.
Партс также ответил на вопрос, сколько стран в Евросоюзе коррумпированы так как Украина. Он заявил, что в украинском случае ситуация с коррупцией эндемичная и заверил, что "никто не оспаривает, что это не так – это эндемичная, очень распространенная ситуация, ситуация с захватом государства".
Юган Партс заявил, что по этому вопросу есть консенсус среди исследователей, международных организаций, многих правительств, которые на двусторонней основе работают с Украиной.
Ситуацию в Украине не сравнить ни с одной из стран-членов ЕС, – докладчик-аудитор ЕС
Я считаю, что ситуацию в Украине не сравнить с любыми странами ЕС. Лучшим показателем этого является связь между экономическим развитием – ВВП на душу населения и индексом коррупции,
– заявил Юган Партс
Он объяснил, – если положить эти два показателя вместе, то:
- "Украина и ВВП на душу населения – возможно, я ошибаюсь, – это около 5 тысяч долларов в год, в Польше – 18 тысяч, в Эстонии – 23 тысячи;
- но все мы начали в 1992 году с одной стартовой точки".
Это – результат влияния коррупции. Я думаю, что Украина уникальна. Если вы посмотрите на данные, то эта страна должна быть очень богатой, но эта небольшая группа людей стала такой богатой, что они смогли взять в заложники всю страну,
– объяснил политик.
Реакция Еврокомиссии на принятие закона об олигархах
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- В органе отметили, что принятие такого закона – это шаг вперед.
- Более того, европейские политики считают, что, помимо реализации документа, нужны дополнительные шаги.
- В частности, "для закрытия институциональных пробелов в Украине и для достижения желаемого эффекта деолигархизации".
- Там также отметили необходимость укрепления запланированных и имеющихся институтов – органов, отвечающих за верховенство права, включительно с судебной системой, Антимонопольным комитетом, общественным вещанием и независимым регулятором прессы.