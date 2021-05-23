Новые санкции станут ответом на взрывы во Врбетице, к которым причастны российские спецслужбы. Об этом заявила заместитель председателя Европейской комиссии Вера Йоурова.

Важно Говорят одно, а делают другое, – Кремль отреагировал на новые санкции Украины и США

Йоурова добавила, что участники соберутся на саммит на следующей неделе.

Законные требования ЕС к российской стороне повторяются: прекращение гибридных атак и кибератак, соблюдение прав человека, особенно в отношении Алексея Навального, а также выполнение минских соглашений,

– сказала Йоурова.

Заместитель председателя Еврокомиссии подчеркнула, что разочарована подходом ряда других европейских стран и ожидает от них более резкой реакции. При этом политик утверждает, что ЕС не хочет конфронтации с Россией.

Взрывы в Чехии: все, что следует знать

В 2014 году на складах во Врбетице произошла серия взрывов, во время которых погибли 2 человека. Стоит отметить, что на складах хранилось оружие, которое могли передать Украине. В 2014 году, то есть в начале вооруженной агрессии России, оно могло существенно усилить наши Вооруженные силы.

И только сейчас чешские расследователи установили, что к взрывам на складах во Врбетице причастна Россия. Точнее ее агенты. Говорится о мужчинах, которые использовали паспорта с именами Руслан Боширов и Александр Петров. Чехия уже объявила обоих агентов в розыск.

После раскрытия дела Чехия выслала 18 сотрудников российского посольства. Россия ответила изгнанием 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.