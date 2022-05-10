Новый транш для Украины

Об этом изданию сообщили чиновники Европейского Союза на правах анонимности. Они отметили, что эти деньги предоставляют, чтобы помочь Украине в связи с неотложными финансовыми потребностями из-за войны, которую развязала Россия.

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Это часть пакета экстренной помощи Европейского Союза на общую сумму в 1,2 миллиарда евро, которую приняли еще в начале 2022 года. Ожидается, что Европейская комиссия завершит процесс принятия в среду. По словам одного из чиновников, эти средства могут быть перечислены Украине в ближайшие дни.

Как мир помогает Украине воевать против России

9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. В частности, он предусматривает более простой механизм передачи военной помощи Украине. Его размер могут увеличить до 40 миллиардов долларов. За такое решение намерены проголосовать демократы.

Всемирный банк предоставит Украине 1,5 миллиарда долларов на оплату труда бюджетников.

2 мая Великобритания сообщила об очередной военной помощи, которую предоставит Украине. На этот раз речь идет о 300 миллионах фунтов стерлингов для нашей обороноспособности. Также министр вооруженных сил Великобритании заявил, что украинские войска вправе атаковать военные объекты на российской территории, используя западное оружие.

Германия также поддерживает Украину. В частности, Бундестаг 28 апреля принял предоставление Украине тяжелого вооружения.

Польша – один из ближайших союзников Украины. В частности, она передала многие модернизированные танки Т-72.

А Чехия производит ремонт украинской военной техники в своих компаниях оборонной промышленности. И передала вооружение более чем на 1,1 миллиарда чешских крон. Из соображений безопасности Министерство обороны Чехии не сообщает время и количество переданной помощи, поэтому точные объемы неизвестны.

Норвегия передала Украине 4000 противотанковых ракет, противовоздушные ракетные системы "Мистраль", защитное оборудование и другое.

Литва передала Украине тяжелые минометы, а президент Латвии заявил, что государство за 2 месяца отдало Украине треть своего оборонного бюджета. Эстония также активно помогает в войне против России и передала несколько партий оружия.

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