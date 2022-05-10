Новый транш для Украины
Об этом изданию сообщили чиновники Европейского Союза на правах анонимности. Они отметили, что эти деньги предоставляют, чтобы помочь Украине в связи с неотложными финансовыми потребностями из-за войны, которую развязала Россия.
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Это часть пакета экстренной помощи Европейского Союза на общую сумму в 1,2 миллиарда евро, которую приняли еще в начале 2022 года. Ожидается, что Европейская комиссия завершит процесс принятия в среду. По словам одного из чиновников, эти средства могут быть перечислены Украине в ближайшие дни.
Как мир помогает Украине воевать против России
- 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. В частности, он предусматривает более простой механизм передачи военной помощи Украине. Его размер могут увеличить до 40 миллиардов долларов. За такое решение намерены проголосовать демократы.
- Всемирный банк предоставит Украине 1,5 миллиарда долларов на оплату труда бюджетников.
- 2 мая Великобритания сообщила об очередной военной помощи, которую предоставит Украине. На этот раз речь идет о 300 миллионах фунтов стерлингов для нашей обороноспособности. Также министр вооруженных сил Великобритании заявил, что украинские войска вправе атаковать военные объекты на российской территории, используя западное оружие.
- Германия также поддерживает Украину. В частности, Бундестаг 28 апреля принял предоставление Украине тяжелого вооружения.
- Польша – один из ближайших союзников Украины. В частности, она передала многие модернизированные танки Т-72.
- А Чехия производит ремонт украинской военной техники в своих компаниях оборонной промышленности. И передала вооружение более чем на 1,1 миллиарда чешских крон. Из соображений безопасности Министерство обороны Чехии не сообщает время и количество переданной помощи, поэтому точные объемы неизвестны.
- Норвегия передала Украине 4000 противотанковых ракет, противовоздушные ракетные системы "Мистраль", защитное оборудование и другое.
- Литва передала Украине тяжелые минометы, а президент Латвии заявил, что государство за 2 месяца отдало Украине треть своего оборонного бюджета. Эстония также активно помогает в войне против России и передала несколько партий оружия.
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