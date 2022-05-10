Новий транш для України

Про це виданню повідомили високопосадовці Європейського Союзу на правах анонімності. Вони зазначили, що ці гроші надають, щоб допомогти Україні у зв'язку з невідкладними фінансовими потребами через війну, яку розв'язала Росія.

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Це частина пакету екстреної допомоги Європейського Союзу на загальну суму в 1,2 мільярда євро, який прийняли ще на початку 2022 року. Очікується, що Європейська комісія завершить процес прийняття у середу. За словами одного з чиновників, ці кошти можуть бути перераховані Україні найближчими днями.

Як світ допомагає Україні воювати проти Росії

9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Зокрема він передбачає значно простіший механізм передачі військової допомоги Україні. Його розмір можуть збільшити до 40 мільярдів доларів. За таке рішення мають намір проголосувати демократи.

Світовий банк надасть Україні 1,5 мільярда доларів на оплату праці бюджетників.

2 травня Велика Британія повідомила про чергову військову допомогу, яку надасть Україні. Цього разу мовиться про 300 мільйонів фунтів стерлінгів для нашої обороноздатності. Також міністр збройних сил Великої Британії заявив, що українські війська мають право атакувати військові об'єкти на російській території, використовуючи західну зброю.

Німеччина також Німеччина підтримує Україну. Зокрема, Бундестаг 28 квітня ухвалив надання Україні важкого озброєння.

Польща є одним з найближчих союзників України. Зокрема, вона передала багато модернізованих танків Т-72.

А Чехія проводить ремонт української військової техніки у своїх компаніях оборонної промисловості. Та передала озброєння на понад 1,1 мільярда чеських крон. З міркувань безпеки Міністерство оборони Чехії не повідомляє час та кількість переданої допомоги, тому точні обсяги невідомі.

Норвегія передала Україні 4000 протитанкових ракет, протиповітряні ракетні системи "Містраль", захисне обладнання та інше.

Литва передала Україні важкі міномети, а президент Латвії заявив, що держава за 2 місяці віддала Україні третину свого оборонного бюджету. Естонія також активно допомагає у війні проти Росії та передала кілька партій зброї.

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