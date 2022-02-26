Об этом стало известно в ночь с 25 на 26 февраля. Теперь оккупанты не смогут использовать упрощенный пакет документов и платить больше за визовые заявки.

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Последние санкции против оккупантов

Евросоюз ввел новые санкции против главы правительства Михаила Мишустина и зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Это произошло из-за продолжения войны России против Украины.

Для самолетов российских авиалиний Болгария запретила летать над своей территорией. Отметили, что это шаг солидарности с украинским народом. Запрет начнет действовать с субботы 26 февраля.

Кроме этого, Евросоюз запретил экспорт в Россию технологий для нефтяной отрасли. Отметили, что стараются бить по самым болезненным точкам страны-оккупантки.