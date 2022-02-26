Про це стало відомо у ніч з 25 на 26 лютого. Тепер окупанти не зможуть використати спрощений пакет документів та платитимуть більше за візові заявки.

До теми Час на нашу користь: Росія слабшає з кожним боєм, Україна – стає лише сильнішою

Останні санкції проти окупантів

Євросоюз увів нові санкції проти глави уряду Михайла Мішустін та заступник голови Радбезу Росії Дмитра Медведєва. Це відбулося на через продовження війни Росії проти України.

Для літаків російських авіаліній Болгарія заборонила літати над своєю територією. Зазначили, що це крок солідарності з українським народом. Заборона почне діяти з суботи 26 лютого.

Крім цього, Євросоюз заборонив експорт у Росію технологій для нафтової галузі. Зазначили, що стараються бити по найболючіших точках країни-окупантки.