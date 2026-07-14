ЕС официально открыл шестой кластер в переговорах о вступлении Украины

ЕС официально открыл шестой кластер переговоров с Украиной о ее вступлении в Евросоюз. Речь идет о кластере "Внешние отношения".

Открытие нового кластера состоялось в ходе межгосударственной конференции по вопросам вступления Украины в ЕС в Брюсселе во вторник, 14 июля. Об этом сообщает "Укринформ".

Что известно об открытии шестого кластера?

Об открытии кластера на брифинге сообщил министр по делам ЕС Ирландии Томас Бирн.

Он отметил, что Украина продолжает проводить важные реформы, несмотря на полномасштабную войну, и остается приверженной курсу на вступление в Евросоюз и европейским ценностям.

По его словам, Украина является неотъемлемой частью европейской семьи, а страны ЕС должны не только выражать поддержку, но и обеспечить реалистичную перспективу ее членства.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка поблагодарил Ирландию и Кипр, председательствовавшие в Совете ЕС, а также еврокомиссару по вопросам расширения Марте Кос за помощь в продвижении переговорного процесса.

Он также подчеркнул, что единство стран Евросоюза в сфере общей политики безопасности и обороны имеет особое значение, и Украина полностью это осознает.

Еврокомиссар Марта Кос отметила, что реализация части реформ требует времени. В то же время именно их завершение позволит перейти к следующему этапу переговоров – постепенному закрытию открытых кластеров.

Глава МИД Андрей Сибига тоже приветствовал открытие шестого переговорного кластера на пути Украины к вступлению в ЕС. По его словам, это говорит о том, что Украина уверенно продвигается к членству в Евросоюзе.

Сибига отметил, что одна из двух глав шестого кластера касается работы МИД Украины. По его мнению, в последние годы уровень согласованности украинской внешней политики с политикой ЕС уже достиг 99%. Это создает предпосылки для скорейшего прогресса в переговорах.

Напомним, шестой кластер переговоров касается внешней политики и безопасности. Он охватывает сотрудничество с другими странами, международную торговлю, гуманитарную помощь и политику развития.

Также Украина должна в дальнейшем согласовать свою внешнюю политику с ЕС, в частности в отношении санкций и экспорта оружия.

3 июля Венгрия согласилась, чтобы Евросоюз официально начал процедуру открытия этого переговорного кластера для Украины и Молдовы.