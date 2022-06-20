ЕС планирует на этой неделе договориться о 9 миллиардах евро финансовой помощи Украине, – СМИ

Экономика Украины получила тяжелый удар из-за полномасштабного нападения России. Ранее президент Зеленский сообщил, что сейчас не работает больше половины нашей экономики.

Экономике Украины очень тяжело работать во время войны. Оккупанты разрушили многие предприятия, гражданские объекты, также из-за обстрелов есть большие проблемы с логистикой. Выступая на Форуме глобальной политики, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина нуждается в ежемесячном вливании в 5 миллиардов долларов.

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Очередная финансовая помощь от ЕС

Как сообщили инсайдеры издания Bloomberg, уже в ближайшие дни ЕС примет решение о предоставлении Украине крупной финансовой помощи. Речь идет о ссуде на сумму в 9 миллиардов евро.

Как сообщили приближенные к процессу лица, программа будет состоять из 25-летних ссуд, на возмещение основной суммы будет действовать 10-летний льготный период. Выплаты процентов ЕС покроет из собственного бюджета .

23 – 24 июня лидеры ЕС соберутся в Брюсселе. Они рассмотрят предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Союз и обсудят план восстановления и реконструкции Украины после войны. Также сообщается, что за поддержку программы помощи Украине должны проголосовать все 27 стран-членов ЕС.

Еврокомиссия предлагала предоставлять Украине 5 млрд евро в месяц для макрофинансовой помощи. Впрочем, Германии не понравился дизайн проекта: Берлин настаивал на использовании грантов, чтобы не увеличивать долговую нагрузку Украины, а ЕК предлагала ссуду.

Также в пакете помощи предусмотрен ряд условий, которые делают невозможным нецелевое использование предоставленных средств и учитывают текущие обстоятельства в Украине.

Война России против Украины: последние новости

США хотят предоставить Украине очередную безопасность помощи . Сейчас рассматривается пакет на сумму 450 миллионов долларов.

Россияне берут в плен мирных украинцев. Сейчас известно как минимум 1 500 наших граждан, которых россияне удерживают силой. В нарушение всех международных норм россиянам безразлично.

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