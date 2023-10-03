ЕС планирует объявить о начале переговоров о вступлении Украины в декабре, – Politico

О начале переговоров относительно вступления Украины в ЕС могут объявить уже к декабрю 2023 года. Об этом говорят европейские дипломаты.

Понедельник 2 октября, по словам Владимира Зеленского, был очень "евросоюзовский" день. Президент объявил, что до конца года Украина сможет выйти на переговоры по членству в ЕС.

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Что известно сейчас

Тепер это подтверждается: дипломаты на правах анонимности предполагают, что до декабря Европейский Совет примет решение о начале переговоров с Украиной.

В июне наше государство получило статус кандидата на членство в ЕС, поэтому теперь Еврокомиссия изучит, насколько мы отвечаем условиям вступления и выполняем ли все рекомендации. Этот отчет о прогрессе выйдет в ноябре.

Источники Politico говорят: после отчета комиссия, возможно, сделает заявление, в котором пригласит Украину в политическую семью европейских народов. Не всем странам – членам Евросоюза это понравится, но "политическое давление вокруг этого будет слишком сильным, чтобы отдельные государства-члены могли этому противостоять".

Чтобы вступить в ЕС, Украина должна выполнить семь пунктов, определенных Еврокомиссией. Но, по всей вероятности, "положительный сигнал" будет и в том случае, если до саммита в декабре наше государство не успеет реализовать намеченное. Это может быть определенное заявление, которое положит начало переговорам. Юридическое решение о приеме Украины может быть принято в начале 2024 года.

Цель состоит в том, чтобы в декабре добиться политического согласия о начале переговоров,

– цитирует дипломатов издание.

Прогресс Украины в исполнении семи пунктов называют обнадеживающим.

Украинские чиновники уверены в успехе

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что консенсус относительно членства Украины в ЕС точно есть и наше вступление – только вопрос времени. По его убеждению, проведение в Киеве заседания Совета министров иностранных дел ЕС более чем красноречиво. Следует указать, что Совет министров заседал за пределами Евросоюза впервые.